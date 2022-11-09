Герои Украины на юге за сутки уничтожили более 55 оккупантов и два вражеских склада с боеприпасами врага

Детали

За прошедшие сутки герои Украины на юге нанесли значительные потери российским захватчикам. Вооруженные силы Украины около 300 раз ударили по позициям оккупантов.

Подтвержденные потери армии РФ в сутки составляют:

–55 военных страны-агрессора;

– четыре танка;

–зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";

– самоходная гаубица "Акация";

– два миномета;

– девять единиц автобронетехники;

В командовании добавили, что уничтожены еще два состава вражеских боеприпасов недалеко от Снигиревки и Костромки.

Напомним

Российская оккупационная армия атаковала побережье Одесской области с боевого самолета.