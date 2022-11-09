Герои Украины на юге за сутки уничтожили более 55 оккупантов и два вражеских склада с боеприпасами врага
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что за минувшие сутки украинские военные на юге уничтожили 55 оккупантов, два вражеских склада с боеприпасами врага и другую военную технику, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки герои Украины на юге нанесли значительные потери российским захватчикам. Вооруженные силы Украины около 300 раз ударили по позициям оккупантов.
Подтвержденные потери армии РФ в сутки составляют:
–55 военных страны-агрессора;
– четыре танка;
–зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";
– самоходная гаубица "Акация";
– два миномета;
– девять единиц автобронетехники;
В командовании добавили, что уничтожены еще два состава вражеских боеприпасов недалеко от Снигиревки и Костромки.
Напомним
Российская оккупационная армия атаковала побережье Одесской области с боевого самолета.