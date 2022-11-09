Еще плюс 780: Генштаб обновил информацию о потерях оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 77 950 человек, 2801 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 77 950 (+780) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2801 (+15),
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- боевых бронированных машин ‒ 5666 (+12),
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- артиллерийских систем – 1802 (+11),
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- РСЗО – 393 (+2),
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- средств ПВО ‒ 205 (+2),
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- самолетов – 278 (+0),
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- вертолетов – 260 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7),
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- крылатых ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4227 (+11) ед,
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- специальной техники – 159 (+0).
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Дополнение
Украинские защитники на юге за сутки уничтожили более 55 оккупантов и два вражеских склада с боеприпасами врага.