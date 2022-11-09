Еще плюс 780: Генштаб обновил информацию о потерях оккупантов

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 77 950 (+780) человек ликвидировано,



танков ‒ 2801 (+15),



боевых бронированных машин ‒ 5666 (+12),



артиллерийских систем – 1802 (+11),



РСЗО – 393 (+2),



средств ПВО ‒ 205 (+2),



самолетов – 278 (+0),



вертолетов – 260 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7),



крылатых ракет ‒ 399 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,



автомобильной техники и автоцистерн – 4227 (+11) ед,



специальной техники – 159 (+0).



Дополнение

Украинские защитники на юге за сутки уничтожили более 55 оккупантов и два вражеских склада с боеприпасами врага.