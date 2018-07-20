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На Вінничині чоловік намагався спалити односельця

На Вінничині чоловік намагався спалити односельця

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. В одному із сіл Вінницької області 32-річний раніше судимий чоловік намагався спалити односельця. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.

“Близько першої години ночі до відділення поліції надійшло повідомлення, що до лікарні потрапив 45-річний житель району з опіками 1 та 2-го ступеню. Тілесні ушкодження потерпілий отримав під час конфлікту з односельцем”, — йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що після застілля між чоловіками виникла суперечка на ґрунті давніх неприязних стосунків. Молодший з чоловіків, який притягувався до відповідальності за наркозлочин, приніс із дому пляшку з бензином, облив потерпілого та підпалив. Після того, як зрозумів що накоїв, почав рятувати знайомого та загасив вогонь піджаком.

Тілесні ушкодження, отримані потерпілим, належать до середнього ступеню важкості. Зі слів правопорушника, у такий спосіб він хотів налякати односельця за давні образи.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 2 років обмеження волі.

Нагадаємо у столичному хостелі нетверезий чоловік вчинив акт самоспалення.

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