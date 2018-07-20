В Винницкой области мужчина пытался сжечь односельчанина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В одном из сел Винницкой области 32-летний ранее судимый мужчина пытался сжечь односельчанина. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области, передает УНН.
“Около часа ночи в отделение полиции поступило сообщение, что в больницу попал 45-летний житель района с ожогами 1 и 2-й степени. Телесные повреждения пострадавший получил во время конфликта с односельчанином”, — говорится в сообщении.
Следственно-оперативной группой полиции установлено, что после застолья между мужчинами возник спор на почве давних неприязненных отношений. Младший из мужчин, который привлекался к ответственности за наркопреступления, принес из дома бутылку с бензином, облил потерпевшего и поджег. После того, как понял что натворил, начал спасать знакомого и погасил огонь пиджаком.
Телесные повреждения, полученные пострадавшим, относятся к средней степени тяжести. По словам правонарушителя, таким образом он хотел напугать односельчанина за старые обиды.
Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.
Напомним, в столичном хостеле нетрезвый мужчина совершил акт самосожжения.