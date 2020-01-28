На Вінничині засудили чоловіка, який до смерті забив собак палицею
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Вінницькій області до 5 років позбавлення волі було засуджено чоловіка, який до смерті побив двох сусідських собак. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Подія сталася в листопаді 2018 року. Під час досудового розслідування поліцейськими встановлено, що 33-річний місцевий житель, який раніше тричі притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, палицею до смерті побив двох собак на подвір’ї свого сусіда, після чого вони невдовзі померли.
Слідством встановлено, що зловмисник під час вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння. Свідком жорстокої розправи над тваринами стала малолітня дитина, яка бачила злочинні дії через вікно будинку.
Суд визнав винним підозрювану особу у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, вчинене в присутності малолітнього) та призначив йому покарання у вигляді 5 років ув’язнення.
Крім того, чоловік отримав два місяці арешту за вчинення кількома днями раніше хуліганських дій відповідно до ч.1 ст. 296 КК України.
Протягом місяця чоловік може оскаржити рішення районного суду у Вінницькому апеляційному суді.
Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік із мисливської зброї відкрив вогонь по собаці, внаслідок чого тварина отримала поранення.