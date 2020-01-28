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В Винницкой области осудили мужчину, который до смерти забил собак палкой

Киев • УНН

 • 14420 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Винницкой области до 5 лет лишения свободы был осужден мужчина, который до смерти избил двух соседских собак. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Винницкой области осудили мужчину, который до смерти забил собак палкой

Событие произошло в ноябре 2018 года. Во время досудебного расследования полицейскими установлено, что 33-летний местный житель, который ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, палкой до смерти избил двух собак во дворе своего соседа, после чего они вскоре умерли.

Следствием установлено, что злоумышленник во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Свидетелем жестокой расправы над животными стал малолетний ребенок, который видел преступные действия через окно дома.

Суд признал виновным подозреваемое лицо в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Кроме того, мужчина получил два месяца ареста за совершение несколькими днями ранее хулиганских действий в соответствии с ч.1 ст. 296 УК Украины.

В течение месяца мужчина может обжаловать решение районного суда в Винницком апелляционном суде.

Напомним, в Винницкой области мужчина из охотничьего оружия открыл огонь по собаке, вследствие чего животное получило ранения.

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