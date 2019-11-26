На Вінниччині неповнолітній вандал пошкодив майже два десятки пам'ятників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Вінницькій області затримали неповнолітнього зловмисника, який на двох кладовищах пошкодив 15 надгробних плит. За вчинення такого злочину хлопцеві загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
До поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що у селищі Чечельник та селі Тартак невідомі на кладовищі пошкодила 15 надгробних плит.
За словами начальника Чечельницького відділення поліції Романа Басалиги, працівники поліції опитали місцевих мешканців та встановили причетного до вчинення вандалізму. Ним виявився 15-річний житель селища Чечельник.
Свою причетність до правопорушень хлопець не заперечує.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою). За таке правопорушення передбачено покарання - до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Рівному невідомий вкрав голову пам'ятника.