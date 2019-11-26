В Винницкой области несовершеннолетний вандал повредил почти два десятка памятников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Винницкой области задержали несовершеннолетнего злоумышленника, который на двух кладбищах повредил 15 надгробных плит. За совершение такого преступления парню грозит до трех лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
В полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в поселке Чечельник и селе Тартак неизвестные на кладбище повредили 15 надгробных плит.
По словам начальника Чечельницкого отделения полиции Романа Басалыга, сотрудники полиции опросили местных жителей и установили причастного к совершению вандализма. Им оказался 15-летний житель поселка Чечельник.
Свою причастность к правонарушениям парень не отрицает.
Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 3 лет лишения свободы.
Напомним, в Ровно неизвестный украл голову памятника.