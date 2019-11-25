У Рівному невідомий вкрав голову пам'ятника
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Рівному невідома особа вчинила наругу над пам'ятним бюстом. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
У неділю, 24 листопада, за оприлюдненою інформацією щодо пошкодженого у центральному парку Рівного погруддя на місце події скерували слідчо-оперативну групу.
Під час огляду місця злочину правоохоронці виявили відсутність голови погруддя пам’ятника Олекові Дундичу, розташованого на вулиці Паркова.
Поліцейські проводять слідчі дії та з’ясовують зокрема час скоєного злочину та причетну до нього особу. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 3400 гривень, або арешт до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, поліція Перемишля (Польща) зібрала докази осквернення могил українських солдатів на цвинтарі у Пикуличах і відкрила провадження, пов'язане із наругою над місцем поховання.