В Ровно неизвестный украл голову памятника
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Ровно неизвестный совершил надругательство над памятным бюстом. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В воскресенье, 24 ноября, по обнародованной информацией о поврежденном в центральном парке Ровно бюсте на место происшествия направили следственно-оперативную группу.
Во время осмотра места преступления правоохранители обнаружили отсутствие головы бюста памятника Олеко Дундича, расположенного на улице Парковая.
Полицейские проводят следственные действия и выясняют в частности время совершенного преступления и причастных к нему лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3400 гривен, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, полиция Перемышля (Польша) собрала доказательства осквернения могил украинских солдат на кладбище в Пикуличах и открыла производство, связанное с надругательством над местом захоронения.