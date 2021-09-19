"На вимогу державних органів": у Росії YouTube заблокував ролик зі списком кандидатів від "Розумного голосування"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Після вимог "Роскомнадзора" відеохостинг YouTube заблокував для російських користувачів ролик команди Олексія Навального з рекомендаціями "Розумного голосування" на виборах до Держдуми РФ. Про це ввечері в суботу, 18 вересня, повідомили соратники опозиціонера в Twitter, передає УНН.
Цитата
“Відео недоступне. Цей контент заблокований в домені вашої країни на вимогу державних органів”, — вказується в повідомленні, яке з’являється замість відео.
Контекст
Раніше в той же день колишній директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов написав в сервісі мікроблогів, що “Роскомнадзор” зажадав від YouTube видалити три відео з каналу Олексія Навального через заклики “до здійснення екстремістської діяльності”.
Apple і Google видалили для користувачів з РФ додаток “Навальний”
Напередодні, 17 вересня, інтернет-гіганти Apple і Google видалили для російських користувачів з App Store і Google Play додаток “Навальний”, в якому були опубліковані списки “Розумного голосування”.
Ще двома днями раніше російські користувачі інтернету та експерти повідомляли про те, що у них пропав доступ до сервісу Google Docs, де також був опублікований список кандидатів на виборах від “Розумного голосування”.
Вибори до Держдуми РФ
17 вересня у Росії почалось триденне голосування на виборах депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Основний день голосування буде в неділю, 19 вересня.