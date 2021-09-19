"По требованию госорганов": в России YouTube заблокировал ролик со списком кандидатов от "Умного голосования"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. После требований “Роскомнадзора” видеохостинг YouTube заблокировал для российских пользователей ролик команды Алексея Навального с рекомендациями “Умного голосования” на выборах в Госдуму РФ. Об этом вечером в субботу, 18 сентября, сообщили соратники оппозиционера в Twitter, передает УНН.
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“Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов”, — указывается в сообщении, которое появляется вместо него.
Контекст
Ранее в тот же день бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов написал в сервисе микроблогов, что “Роскомнадзор” потребовал от YouTube удалить три видео с канала Алексея Навального за призывы “к осуществлению экстремистской деятельности”.
Apple и Google удалили для пользователей с РФ приложение “Навальный”
Накануне, 17 сентября, интернет-гиганты Apple и Google удалили для российских пользователей с App Store и Google Play приложение “Навальный”, в котором были опубликованы списки “Умного голосования”.
Еще двумя днями ранее российские пользователи интернета и эксперты сообщали о том, что у них пропал доступ к сервису Google Docs, где также был опубликован список кандидатов на выборах от “Умного голосования”.
Выборы в Госдуму РФ
17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования будет в воскресенье, 19 сентября.