На вихідних буде до 17 градусів тепла

"22-23 березня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Лівобережжі вдень 22 березня та вночі 23 березня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, 23 березня у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті та Одещині, 23 березня у західних областях до 15°; у Карпатах та горах Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. 24 березня в Україні, крім більшості західних областей, місцями невеликий дощ, 25 березня переважно без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 5° тепла; вдень 8-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни місцями 15-17°", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, в наступні три доби без істотних опадів, лише найближчої ночі у східній частині, вдень 22 березня та вночі 23 березня на Лівобережжі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.