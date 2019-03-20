На выходных будет до 17 градусов тепла

"22-23 марта облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на Левобережье днем 22 марта и будет ночью 23 марта небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, 23 марта в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла, днем 7-12 °, на Закарпатье и Одесской области, 23 марта в западных областях до 15 °, в Карпатах и горах Крыма ночью около 0 °, днем 1-6 ° тепла. 24 марта в Украине, кроме большинства западных областей, местами небольшой дождь, 25 марта без осадков. Температура ночью от 1 ° мороза до 5 ° тепла, днем 8-14 ° тепла, на Закарпатье и юге страны местами 15-17 °", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в последующие трое суток без существенных осадков, лишь ближайшей ночью в восточной части, днем 22 марта и будет ночью 23 марта на Левобережье небольшой дождь, местами с мокрым снегом.