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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На выходных будет до 17 градусов тепла

Киев • УНН

 • 13193 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. На выходных в Украине облачно с прояснениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

На выходных будет до 17 градусов тепла

"22-23 марта облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на Левобережье днем 22 марта и будет ночью 23 марта небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, 23 марта в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла, днем 7-12 °, на Закарпатье и Одесской области, 23 марта в западных областях до 15 °, в Карпатах и горах Крыма ночью около 0 °, днем 1-6 ° тепла. 24 марта в Украине, кроме большинства западных областей, местами небольшой дождь, 25 марта без осадков. Температура ночью от 1 ° мороза до 5 ° тепла, днем 8-14 ° тепла, на Закарпатье и юге страны местами 15-17 °", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, в последующие трое суток без существенных осадков, лишь ближайшей ночью в восточной части, днем 22 марта и будет ночью 23 марта на Левобережье небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Украинские Национальные Новости

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