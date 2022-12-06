На відновлення енергосистемі потрібно ще кілька діб, у деяких областях аварійні відключення - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Наразі в енергосистемі України зберігається дефіцит потужності, найскладніша ситуація в Одеській, Київській областях та на сході. На відновлення потрібно ще кілька діб, у деяких областях застосовуються аварійні відключення, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Енергосистема України поступово відновлюється після вже 8 ракетної атаки. Ми щиро вдячні нашим захисникам – саме завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони, які знищили понад 60 ракет із 70, ворог не досяг поставлених цілей – нанести енергосистемі такий же обсяг пошкоджень, який був під час атаки 23 листопада, та занурити Україну у темряву і холод", - вказали в компанії.
"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії", - зазначили в Укренерго.
Деталі
Як повідомили в Укренерго, учора, під час ракетної атаки, "найбільше постраждали Одеська та Київська області". "Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів", - нагадали у компанії.
І наголосили, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання "резервними схемами там, де це можливо". "Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів", - додали у компанії.
Як повідомляється, уже є регіони, де перевищено ліміти споживання, "тому застосовано режим аварійних відключень". Для отримання точної інформації по окремому регіоні рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).
"Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", - резюмували у компанії.
Доповнення
5 грудня Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.
Українські військові збили понад 60 із 70 ракет, які російські окупанти випустили по Україні.