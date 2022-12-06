На восстановление энергосистемы требуется еще несколько суток, в некоторых областях аварийные отключения - Укрэнерго

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"Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки. Мы искренне благодарны нашим защитникам – именно благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны, уничтоживших более 60 ракет из 70, враг не достиг поставленных целей – нанести энергосистеме такой же объем повреждений, который был во время атаки 23 ноября, и погрузить Украину во тьму и холод", - указали в компании.

"На восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток. В настоящее время всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии", - отметили в Укрэнерго.

Детали

Как сообщили в Укрэнерго, вчера, во время ракетной атаки, "больше всего пострадали Одесская и Киевская области". "По причине повреждения некоторых электростанций и части электросетей в энергосистеме страны снизилось производство электроэнергии, и для сохранения баланса в энергосистеме во всех регионах Украины были временно применены аварийные отключения потребителей", - напомнили в компании.

И подчеркнули, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы предоставить электроснабжение "резервными схемами там, где это возможно". "В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры: больниц, котельных, водоканалов", - добавили в компании.

Как сообщается, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, "поэтому применен режим аварийных отключений". Для получения точной информации по отдельному региону советуют смотреть за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).

"В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", – резюмировали в компании.

Дополнение

5 декабря Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине.