Майже пів Київщини: влада дала невтішний прогноз на відсутність світла
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Після чергового масованої ракетної атаки армії рф на енергосистему України близько половини Київщини у найближчі дні перебуватиме без світла, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба напередодні ввечері у Telegram, пише УНН.
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"У найближчі дні близько половини області перебуватиме без світла", - написав Кулеба.
Деталі
Зі слів голови ОВА, на Київщині триває ліквідація наслідків масованих обстрілів рф. Запроваджено аварійні вимкнення електроенергії. Тому графіки відключень не діють.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернутися до планових вимкнень із графіками, додав він.
Доповнення
Голова Київської ОДА Олексій Кулеба 5 грудня повідомив, що унаслідок масованої атаки рф по Україні без світла залишилися 40 відсотків Київської області.