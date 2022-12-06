Майже пів Київщини: влада дала невтішний прогноз на відсутність світла

Цитата

"У найближчі дні близько половини області перебуватиме без світла", - написав Кулеба.

Деталі

Зі слів голови ОВА, на Київщині триває ліквідація наслідків масованих обстрілів рф. Запроваджено аварійні вимкнення електроенергії. Тому графіки відключень не діють.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернутися до планових вимкнень із графіками, додав він.

Доповнення

Голова Київської ОДА Олексій Кулеба 5 грудня повідомив, що унаслідок масованої атаки рф по Україні без світла залишилися 40 відсотків Київської області.