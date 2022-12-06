Почти половина Киевской области: власти дали неутешительный прогноз на отсутствие света
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. После очередной массированной ракетной атаки армии рф на энергосистему Украины около половины Киевской области в ближайшие дни будет находиться без света, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба накануне вечером в Telegram, пишет УНН.
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"В ближайшие дни около половины области будет находиться без света", – написал Кулеба.
Детали
По словам главы ОВА, в Киевской области продолжается ликвидация последствий массированных обстрелов рф. Введены аварийные отключения электроэнергии. Поэтому графики отключений не действуют.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуться в плановые отключения с графиками, добавил он.
Дополнение
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба 5 декабря сообщил, что в результате массированной атаки рф по Украине без света остались 40 процентов Киевской области.