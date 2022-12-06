Почти половина Киевской области: власти дали неутешительный прогноз на отсутствие света

Цитата

"В ближайшие дни около половины области будет находиться без света", – написал Кулеба.

Детали

По словам главы ОВА, в Киевской области продолжается ликвидация последствий массированных обстрелов рф. Введены аварийные отключения электроэнергии. Поэтому графики отключений не действуют.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуться в плановые отключения с графиками, добавил он.

Дополнение

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба 5 декабря сообщил, что в результате массированной атаки рф по Украине без света остались 40 процентов Киевской области.