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На виборах президента Румунії перемагає Клаус Йоганніс

На виборах президента Румунії перемагає Клаус Йоганніс

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прозахідний президент Румунії Клаус Йоганніс, скоріш за все, переміг у другому турі виборів глави держави — у нього, згідно з першими екзитполами, 65 відсотків голосів. Чинному президенту протистояла кандидат від лівих сил Віоріка Денчіле, яка раніше очолювала уряд Румунії — у неї 35 відсотків. Такі дані опубліковані в Румунії за результатами екзитполів, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Другий п’ятирічний термін президентства Клауса Йоганніса дозволить йому відновити проєвропейську траєкторію — після багаторічного правління лівих, що відзначився розгулом корупції і ослабленням незалежності судової системи. Прем’єр-міністр Румунії Людовик Орбан, лідер Національної Ліберальної партії, розглядається в Румунії як союзник Йоганніса.

60-річний Клаус Йоганніс, колишній шкільний учитель фізики і мер трансільванського міста Сібіу, закликав румунів йти на вибори. “Дорогі співвітчизники, йдіть на вибори — це ваш шанс на перемогу”.

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Віоріка Денчіле, лідер Соціал-демократичної партії, спадкоємиці забороненої 30 років тому комуністичної партії, заявила пресі, що виступає за Румунію, яка “йде вперед, а не назад”.

Через дев’ять годин голосування явка склала близько 50 відсотків від загального числа румунів, які мають право голосу (18 мільйонів). Це більше, ніж було в першому турі. Рекордна кількість румунів, майже 800 тисяч, проголосували за кордонами своєї країни.

Нагадаємо, в Румунії стартувала початкова конференція з підготовки українсько-американського навчання Sea Breeze-2020.

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