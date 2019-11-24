На виборах президента Румунії перемагає Клаус Йоганніс
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прозахідний президент Румунії Клаус Йоганніс, скоріш за все, переміг у другому турі виборів глави держави — у нього, згідно з першими екзитполами, 65 відсотків голосів. Чинному президенту протистояла кандидат від лівих сил Віоріка Денчіле, яка раніше очолювала уряд Румунії — у неї 35 відсотків. Такі дані опубліковані в Румунії за результатами екзитполів, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Другий п’ятирічний термін президентства Клауса Йоганніса дозволить йому відновити проєвропейську траєкторію — після багаторічного правління лівих, що відзначився розгулом корупції і ослабленням незалежності судової системи. Прем’єр-міністр Румунії Людовик Орбан, лідер Національної Ліберальної партії, розглядається в Румунії як союзник Йоганніса.
60-річний Клаус Йоганніс, колишній шкільний учитель фізики і мер трансільванського міста Сібіу, закликав румунів йти на вибори. “Дорогі співвітчизники, йдіть на вибори — це ваш шанс на перемогу”.
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Віоріка Денчіле, лідер Соціал-демократичної партії, спадкоємиці забороненої 30 років тому комуністичної партії, заявила пресі, що виступає за Румунію, яка “йде вперед, а не назад”.
Через дев’ять годин голосування явка склала близько 50 відсотків від загального числа румунів, які мають право голосу (18 мільйонів). Це більше, ніж було в першому турі. Рекордна кількість румунів, майже 800 тисяч, проголосували за кордонами своєї країни.
Нагадаємо, в Румунії стартувала початкова конференція з підготовки українсько-американського навчання Sea Breeze-2020.