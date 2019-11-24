На виборах президента Румунії перемагає Клаус Йоганніс

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прозахідний президент Румунії Клаус Йоганніс, скоріш за все, переміг у другому турі виборів глави держави — у нього, згідно з першими екзитполами, 65 відсотків голосів. Чинному президенту протистояла кандидат від лівих сил Віоріка Денчіле, яка раніше очолювала уряд Румунії — у неї 35 відсотків. Такі дані опубліковані в Румунії за результатами екзитполів, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.