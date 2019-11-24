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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 32218 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106223 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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На выборах президента Румынии побеждает Клаус Йоханнис

На выборах президента Румынии побеждает Клаус Йоханнис

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Прозападный президент Румынии Клаус Йоханнис, скорее всего, победил во втором туре выборов главы государства — у него, согласно первым экзит-полам, 65 процентов голосов. Действующему президенту противостояла кандидат от левых сил Виорика Денчиле, которая ранее возглавляла правительство Румынии — у нее 35 процентов. Такие данные опубликованы в Румынии по результатам экзит-полов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Второй пятилетний срок президентства Йоханниса позволит ему восстановить проевропейскую траекторию после многолетнего правления левых, который отличился разгулом коррупции и ослаблением независимости судебной системы. Премьер-министр Румынии Людовик Орбан, лидер Национальной Либеральной партии, рассматривается в Румынии как союзник Йоханниса.

60-летний Йоханнис, бывший школьный учитель физики и мэр трансильванского города Сибиу, призвал румын идти на выборы. “Дорогие соотечественники, идите на выборы — это ваш шанс на победу”.

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Виорика Денчиле, лидер Социал-демократической партии, наследницы запрещенной 30 лет назад коммунистической партии, заявила прессе, что выступает за Румынию, которая “идет вперед, а не назад”.

Спустя 9 часов голосования явка составила около 50 процентов от общего числа румын, имеющих право голоса (18 млн). Это больше, чем было в первом туре. Рекордное количество румын, почти 800 тысяч проголосовали за границами своей страны.

Напомним, в Румынии стартовала начальная конференция по подготовке украинско-американских учений Sea Breeze-2020.

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