На верфі в Херсоні горіло судно
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Уранці у суботу в Херсоні сталася пожежа на судні, що було на території судноремонтного заводу ім. Комінтерну. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу обласного управління ДСНС.
Повідомлення про займання надійшло в суботу о 9:15.
Прибулі на місце рятувальники встановили, що горить палуба судна, яке на момент пожежі було на ремонті.
О 10:40 пожежу було локалізовано, а о 12:25 цілком ліквідовано на площі 40 кв.м. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у Херсоні з центру реабілітації втекли семеро вихованців.