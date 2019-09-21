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На верфі в Херсоні горіло судно

На верфі в Херсоні горіло судно

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Уранці у суботу в Херсоні сталася пожежа на судні, що було на території судноремонтного заводу ім. Комінтерну. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу обласного управління ДСНС.

Повідомлення про займання надійшло в суботу о 9:15.

Прибулі на місце рятувальники встановили, що горить палуба судна, яке на момент пожежі було на ремонті.

О 10:40 пожежу було локалізовано, а о 12:25 цілком ліквідовано на площі 40 кв.м. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Херсоні з центру реабілітації втекли семеро вихованців.

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