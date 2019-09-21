У Херсоні з центру реабілітації втекли семеро вихованців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Херсоні з центру соціально-психологічної реабілітації втекли 7 неповнолітніх. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Семеро неповнолітніх віком від 11 до 16 років самовільно покинули заклад. Пізніше двох з них (2005 та 2007 років народження) виявили у стані алкогольного сп’яніння в одному з дворів міста.
Підлітків госпіталізували. Місце перебування решти неповнолітніх встановлюється.
Як повідомляв УНН, у Зміївському районі Харківської області житель одного з сіл спочатку спробував здійснити вбивство, потім підпалив будинок та намагався вчинити самогубство.