В Херсоне из центра реабилитации сбежали семь воспитанников

Семеро несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет самовольно покинули заведение. Позднее двух из них (2005 и 2007 годов рождения) обнаружили в состоянии алкогольного опьянения в одном из дворов города.

Подростков госпитализировали. Место нахождения остальных несовершеннолетних устанавливается.

Как сообщал УНН, в Змиевском районе Харьковской области житель одного из сел сначала попытался совершить убийство, затем поджег дом и пытался совершить самоубийство.