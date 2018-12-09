На Уралі новорічне містечко прикрасили ялинкою, зрубаною біля сусіднього магазину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Новорічний містечко одного з населених пунктів Південного Уралу в Росії прикрасили 30-метровою ялиною, зрубаною у розташованого неподалік магазину. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
"Жителів Південноуральського містечка Чебаркулі обурило, те що височенну ялинку зрубали біля магазину на вулиці Леніна, 30. За їхніми словами, саме це новорічне дерево через кілька годин встановили на центральній площі міста. Те, що відбулося жителі Чебаркулі активно обговорюють в соціальних мережах", - повідомляє місцевий ресурс.
За даними ЗМІ, в кінці минулого тижня в Чебаркулі почали зводити льодове містечко, на будівництво якого планують виділити 800 тисяч рублів. В даний час в містечку монтується освітлення і встановлюється ялинка. Повідомляється, що ялинку поставили на площі Леніна 7 грудня.
Те, що її зрубали у сусіднього магазину, виконуючий обов'язки заступника голови міста по міському господарству Юрій Заневський пояснив помилкою.
"Зрізали не ту ялину, яку збиралися рубати спочатку. Але додав, що дерево стояло на підземних комунікаціях, тому влітку під час ремонтних робіт його все одно б спиляли", - пише ресурс.
Нагадаємо, в більшості областей України, в яких діє військовий стан, не планують скасовувати заходи, присвячені новорічним святам.
Крім того, раніше УНН дізнався, що сумарна вартість повністю укомплектованої головної ялинки України становить 2 мільйони 700 000 гривен.