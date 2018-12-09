На Урале новогодний городок украсили елкой, срубленной у соседнего магазина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Новогодний городок одного из населенных пунктов Южного Урала в России украсили 30-метровой елью, срубленной у расположенного неподалеку магазина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
"Жителей южноуральского городка Чебаркуля возмутил снос высоченной ели около магазина на улице Ленина, 30. По их словам, именно это новогоднее дерево через несколько часов установили на центральной площади города. Произошедшее жители Чебаркуля активно обсуждают в социальных сетях", - сообщает местный ресурс.
По данным СМИ, в конце прошлой недели в Чебаркуле начали возводить ледовый городок, на строительство которого планируют выделить 800 тысяч рублей. В настоящее время в городке монтируется освещение и устанавливается ёлка. Сообщается, что елку поставили на площади Ленина 7 декабря.
То, что её срубили у соседнего магазина, исполняющий обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству Юрий Заневский объяснил ошибкой.
"Срезали не ту ель, которую собирались рубить изначально. Но добавил, что дерево стояло на подземных коммуникациях, поэтому летом во время ремонтных работ его всё равно бы спилили", - пишет ресурс.
Напомним, в большинстве областей Украины, в которых действует военное положение, не планируют отменять мероприятия, посвященные новогодним праздникам.
Ранее УНН узнал, что суммарная стоимость полностью укомплектованной глвной елки Украины составляет 2 миллиона 700 000 гривен.