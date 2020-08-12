На українсько-угорському кордоні знову утворилися черги

Так, станом на 9:00 перед пунктом пропуску "Лужанка" оформлення очікують 100 транспортних засобів, ще 150 транспортних засобів перебувають перед пунктом пропуску "Тиса".

Нагадаємо, 11 серпня перед пунктом пропуску "Лужанка" на оформлення очікували близько 150 мікроавтобусів, ще майже 100 транспортних засобів перебувають перед пунктом пропуску "Чоп (Тиса)".