На украинско-венгерской границе вновь образовались очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На границе с Венгрией фиксируется определенное накопление транспортных средств, следующих на выезд из Украины через пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Так, по состоянию на 9:00 перед пунктом пропуска "Лужанка" на оформление ожидают 100 транспортных средств, еще 150 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Тиса".
Напомним, 11 августа перед пунктом пропуска "Лужанка" на оформление ожидали около 150 микроавтобусов, еще почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Чоп (Тиса)".