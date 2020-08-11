На українсько-угорському кордоні знову черги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Протягом останніх днів на кордоні з Угорщиною фіксується певне накопичення транспортних засобів, що прямують на виїзд з України через пункти пропуску "Чоп (Тиса)" та "Лужанка". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Така ситуація обумовлена, у першу чергу, впровадженням угорською стороною додаткових заходів контролю, що діють з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції, а також необхідності вивчення та перевірки документів подорожніх. Зокрема, окрім паспортних документів, поліцією Угорщини ретельно перевіряються документи, які підтверджують мету подорожі або транзитний характер поїздки. Відповідно, збільшується час на проходження контрольних процедур", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на українсько-угорському кордоні суміжною стороною визначені для транзитного проїзду виключно пункти пропуску "Чоп (Тиса)" та "Лужанка".
"Наразі перед пунктом пропуску "Лужанка" на оформлення продовжують очікувати близько 150 мікроавтобусів, ще майже 100 транспортних засобів перебувають перед пунктом пропуску "Чоп (Тиса)". Відмітимо, що минулої доби через ці пункти пропуску в напрямку Угорщини загалом виїхали по 400 легкових транспортних засобів", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, задля дотримання належного режиму у пунктах пропуску виставлено додаткові прикордонні наряди, а за додержанням правил дорожнього руху та громадського порядку поза пунктами пропуску слідкують співробітники Національної поліції.
Нагадаємо, 29 червня з 1:00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" та "Дзвінкове – Лонья".