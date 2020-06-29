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На українсько-угорському кордоні повністю відновлено роботу чотирьох пунктів пропуску

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні, 29 червня з 1:00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" та "Дзвінкове – Лонья". Про це УНН повідомили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.

Станом на 8:00 можливістю перетнути кордон у цих пунктах пропуску уже скористались 625 осіб, зокрема 185 на в’їзд в Україну та 440 на виїзд з України.

Для громадян України, які планують відвідати Угорщину, прикордонники нагадують:

Щодо короткотермінового відвідування. На карантин не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.

Щодо транзитного проїзду. В’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.

Нагадаємо, Угорщина раніше заявила про готовність відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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