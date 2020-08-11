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На украинско-венгерской границе снова очереди

На украинско-венгерской границе снова очереди

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КИЕВ. 11 августа. УНН. В последние дни на границе с Венгрией фиксируется определенное накопление транспортных средств, следующих на выезд из Украины через пункты пропуска "Чоп (Тиса)" и "Лужники". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Такая ситуация обусловлена, в первую очередь, внедрением венгерской стороной дополнительных мер контроля, действующих с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также необходимости изучения и проверки документов путешественников. В частности, кроме паспортных документов, полицией Венгрии тщательно проверяются документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки. Соответственно, увеличивается время на прохождение контрольных процедур", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на украинско-венгерской границе смежной стороной определены для транзитного проезда исключительно пункты пропуска "Чоп (Тиса)" и "Лужники".

"Сейчас перед пунктом пропуска "Лужники" на оформление продолжают ожидать около 150 микроавтобусов, еще почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Чоп (Тиса)". Отметим, что за прошедшие сутки через эти пункты пропуска в направлении Венгрии вообще выехали по 400 легковых транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Кроме того, для соблюдения надлежащего режима в пунктах пропуска выставлены дополнительные пограничные наряды, а за соблюдением правил дорожного движения и общественного порядка вне пунктов пропуска следят сотрудники Национальной полиции.

Напомним, 29 июня с 1:00 на границе с Венгрией полностью восстановили работу пункты "Вилок - Тисабеч", "Лужники - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья".

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