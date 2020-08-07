На українських дорогах планують до кінця року встановити ще 200 камер автофіксації

"Не забуваймо, будуючи дороги, і про безпековий компонент. Нагадаю, що кожен рік ми маємо дуже прикру статистику по кількості загиблих на дорогах. Невтішна ця статистика. З року в рік ми маємо кількість втрат значно більша, ніж під час антитерористичної операції в зоні ООС. І саме для цього амбітно реалізовується вже, власне, на максимальних швидкостях проект по безпеці доріг - на 83%, я думаю, що до 100% доведемо в цьому році - по реалізації безпекових компонентів. А це саме автоматична фото- і відеофіксація, яка з червня місяця в цьому році запрацювала, і вже 50 камер облаштовано", - зазначив Криклій.

Камери облаштовані якраз у Львівській та Київській областях, уточнив він.

"Наша мета до кінця року - ще 200 камер встановити автоматичної фото- та відеофіксації, бо, насправді, дорога якісна, дорога швидка - це, в тому числі, і виклик перед нашими водіями, тому що одразу з’являється бажання трохи підвищити швидкість, а це наражає на небезпеку як себе, так і близьких. Саме для того, щоб це не відбувалося, - автоматична фото- та відеофіксація. Крім цього, це пішохідні переходи, це освітлення автономне, інші в рамках безпеки дорожнього руху проекти, які дозволять не тільки нам збудувати дороги, але і, власне, захищати життя на цих дорогах", - вказав міністр.

Нагадаємо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР. Протягом червня, першого місяця роботи, камери автофіксації порушень ПДР зафіксували майже 700 тис. порушень перевищення швидкості.

Також, нагадаємо, як повідомляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в цьому році також планується за рахунок державного бюджету закупити 300 відеокамер для використання на автошляхах України.