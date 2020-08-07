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На украинских дорогах планируют до конца года установить еще 200 камер автофиксации

На украинских дорогах планируют до конца года установить еще 200 камер автофиксации

Киев  •  УНН

 • 13669 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. До конца 2020 года Министерство инфраструктуры имеет целью установить еще 200 камер автоматической фото- и видеофиксации на дорогах по Украине. Об этом во время брифинга в пятницу сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Не забываем, строя дороги, и о компоненте безопасности. Напомню, что каждый год мы имеем очень досадную статистику по количеству погибших на дорогах. Неутешительная эта статистика. Из года в год мы имеем количество потерь значительно больше, чем во время антитеррористической операции в зоне ООС. И именно для этого амбициозно реализуется уже, собственно, на максимальных скоростях проект по безопасности дорог - на 83%, я думаю, что до 100% доведем в этом году - по реализации безопасности компонентов. А это именно автоматическая фото- и видеофиксация, которая с июня месяца в этом году заработала, и уже 50 камер оборудованы", - отметил Криклий.

Камеры оснащены как раз во Львовской и Киевской областях, уточнил он.

"Наша цель до конца года - еще 200 камер установить автоматической фото- и видеофиксации, потому на самом деле дорога качественная, дорогая быстрая - это, в том числе, и вызов перед нашими водителями, так как сразу появляется желание немного повысить скорость, а это подвергает опасности как себя, так и близких. Именно для того, чтобы этого не происходило, - автоматическая фото- и видеофиксация. Кроме того, это пешеходные переходы, это освещение автономное, другие в рамках безопасности дорожного движения проекты, которые позволют не только нам построить дороги, но и, собственно, защищать жизнь на этих дорогах", - отметил министр.

Напомним, с 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД. В течение июня, в первый месяц работы, камеры автофиксации нарушений ПДД зафиксировали почти 700 тыс. нарушений превышение скорости.

Также, напомним, как сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в этом году также планируется за счет государственного бюджета закупить 300 видеокамер для использования на дорогах Украины.

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