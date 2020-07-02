Місяць роботи систем автофіксації: поліція відзвітувала про майже 700 тис. порушень ПДР

“697 397 порушень швидкісного режиму водіями зафіксували камери автоматичної фіксації з 1 до 30 червня”, — написав Білошицький.

“Наразі порушникам направлено 398 410 постанов про перевищення швидкості. На сьогодні сплачено — 219 тисяч штрафів, на суму понад 31 мільйон гривень”, — повідомили у поліції. Раніше у МВС повідомляли, що ці гроші будуть направлені на оплату послуг “Укрпошти”, на оплату друку бланків, а решта буде направлена в бюджет для витрат на відновлення транспортної інфраструктури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС показали нову “дорожню розмітку” для любителів штрафів за неправильну парковку

Білошицький додав, що за місяць роботи камер є позитивна динаміка — “зменшилась кількість зафіксованих порушень швидкісного режиму”.

“Якщо за добу 1 червня камери зафіксували 57 880 порушень, то за 30 червня було зафіксовано лише 13 325 фактів перевищення швидкості, що дає нам змогу говорити про зменшення кількості порушень у понад 4,5 рази”, — додав заступник голови Департаменту патрульної поліції.

У поліції додали, що наразі в столиці вже тестують інші можливості системи — фіксацію інших порушень правил дорожнього руху, зокрема таких як проїзд смугою громадського транспорту, фіксація порушень стоянки, виїзд на зустрічну смугу руху та проїзд пішохідними доріжками.

Нагадаємо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.