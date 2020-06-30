У МВС показали нову “дорожню розмітку” для любителів штрафів за неправильну парковку

“Ось така яскрава “дорожня розмітка” від патрульної поліції з написом “Місце для любителів штрафів” з'явилася на дорогах Києва. Саме у такий незвичний і дещо іронічний спосіб ми вирішили нагадати водіям, що паркуватися потрібно згідно ПДР. А інакше — любити платити штраф. Будь-яка проблема вимагає комплексного підходу. Так, ми притягуємо до відповідальності таких водіїв-порушників. З початку року поліцейські винесли близько 40 тис. постанов за порушення водіями транспортних засобів правил паркування”, - сказав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, важливо ще й достукатися до свідомості кожного водія, зокрема, і ось такими превентивними заходами.

“Зараз таких написів у столиці — 65, але буде понад 100. Обирали з-поміж тих місць, де водії найбільш часто люблять паркуватися неправильно. Нехай ця яскрава “розмітка” буде нагадуванням для водіїв про те, що потрібно дотримуватися ПДР й паркуватися правильно”, - додав Олексій Білошицький.

Нагадаємо, з березня цього року киянам виписали понад 11,5 тис. штрафів за неналежне паркування.