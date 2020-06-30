В МВД показали новую "дорожную разметку" для любителей штрафов за неправильную парковку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Министерстве внутренних дел показали, как выглядит яркая "дорожная разметка" от патрульной полиции с надписью "Место для любителей штрафов", которая появилась на дорогах Киева. Ее размещают в местах, где водители наиболее часто любят парковаться неправильно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал МВД.
"Вот такая яркая "дорожная разметка" от патрульной полиции с надписью "Место для любителей штрафов" появилась на дорогах Киева. Именно таким необычным и несколько ироничный образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно согласно ПДД. А иначе - любить платить штраф. Любая проблема требует комплексного подхода. Да, мы привлекаем к ответственности таких водителей-нарушителей. С начала года полицейские вынесли около 40 тыс. постановлений за нарушение водителями транспортных средств правил парковки", - сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, важно еще и достучаться до сознания каждого водителя, в частности, и вот такими превентивными мерами.
"Сейчас таких надписей в столице - 65, но будет более 100. Выбирали из тех мест, где водители наиболее часто любят парковаться неправильно. Пусть эта яркая "разметка" будет напоминанием для водителей о том, что нужно соблюдать ПДД и парковаться правильно", - добавил Алексей Билошицкий.
Напомним, с марта этого года киевлянам выписали более 11,5 тыс. штрафов за ненадлежащее парковки.