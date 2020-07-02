Месяц работы систем автофиксации: полиция отчиталась про почти 700 тыс. нарушений ПДД

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В июне камеры автофиксации нарушений ПДД зафиксировали почти 700 тыс. нарушений превышения скорости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого и пресс-центр патрульной полиции в Facebook.

“697 397 нарушений скоростного режима водителями зафиксировали камеры автоматической фиксации с 1 по 30 июня”, — написал Билошицкий.

“Сейчас нарушителям направлено 398 410 постановлений о превышении скорости. На сегодня оплачено — 219 тыс. штрафов на сумму более 31 млн гривен”, — сообщили в полиции. Ранее в МВД сообщали, что эти деньги будут направлены на оплату услуг “Укрпошти”, на оплату печати бланков, а остальные будут направлены в бюджет для расходов на восстановление транспортной инфраструктуры.

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Билошицкий добавил, что за месяц работы камер есть положительная динамика — “уменьшилось количество зафиксированных нарушений скоростного режима”.

“Если за сутки 1 июня камеры зафиксировали 57 880 нарушений, то за 30 июня было зафиксировано лишь 13 325 фактов превышения скорости, что дает нам возможность говорить об уменьшении количества нарушений более чем 4,5 раза”, — добавил заместитель главы Департамента патрульной полиции.

В полиции добавили, что сейчас в столице уже тестируют другие возможности системы — фиксацию других нарушений правил дорожного движения, в частности таких как проезд полосой общественного транспорта, фиксация нарушений стоянки, выезд на встречную полосу движения и проезд пешеходными дорожками.

Напомним, с 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

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