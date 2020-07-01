Після запуску автофіксації ПДР сплачено 31 млн грн штрафів: у МВС повідомили, куди йдуть гроші

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. З моменту початку роботи в Києві системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху, порушники сплатили штрафів на суму понад 31 млн грн. Частина цих грошей піде на друкування і доставку нових штрафів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні було направлено 398 410 постанов про перевищення швидкості водіям, які були зафіксовані на камерах. На сьогоднішній момент сплачено 219 040 штрафів на загальну суму 31 908 746 грн 98 коп. Така сума вчора була на рахунках державного казначейства", - сказав Геращенко.

За його словами, гроші будуть направлені "частково на оплату послуг державної компанії "Укрпошта", яка доставляє повідомлення про вчинення адміністративного правопорушення, на оплату друку бланків на державному комбінаті "Україна".

"Кошти, що залишилися будуть зараховані в бюджет і будуть витрачатися для підвищення якості дорожньої інфраструктури", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, до кінця року Міністерство внутрішніх справ планує запустити систему фіксації не тільки перевищення швидкості дорожнього руху, а й інших правопорушень.

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