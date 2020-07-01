После запуска автофиксации ПДД уплачено 31 млн грн штрафов: в МВД сообщили, куда идут деньги

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КИЕВ. 1 июля. УНН. С момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации правил дорожного движения, нарушители заплатили штрафов на сумму более 31 млн грн. Часть этих денег пойдет на печать и доставку новых штрафов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день было направлено 398 410 постановлений о превышении скорости водителям, которые были зафиксированы на камерах. На сегодняшний момент уплачено 219 040 штрафов на общую сумму 31 908 746 грн 98 коп. Такая сумма вчера была на счетах государственного казначейства", - сказал Геращенко.

По его словам, деньги будут направлены "частично на оплату услуг государственной компании "Укрпочта", которая доставляет сообщение о совершении административного правонарушения, на оплату печати бланков на государственном комбинате "Украина".

"Оставшиеся будут зачислены в бюджет и будут тратиться для повышения качества дорожной инфраструктуры", - добавил замминистра.

Напомним, до конца года Министерство внутренних дел планирует запустить систему фиксации не только превышения скорости дорожного движения, но и других правонарушений.

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