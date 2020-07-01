Система автофіксації буде стежити не тільки за перевищенням швидкості — МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. До кінця року Міністерство внутрішніх справ планує запустити систему фіксації не тільки перевищення швидкості дорожнього руху, а й інших правопорушень. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.
"Система почала свою роботу з фіксації фактів перевищення швидкості. Однак технічно і за законом ця система дозволяє фіксувати цілий ряд інших правопорушень", - сказав Геращенко.
За його словами, на сьогодні МВС в тестовому режимі в Києві відпрацьовує початок фіксації правопорушень, таких як проїзд смугою громадського транспорту.
"Протягом липня місяця планується запуск і залучення до відповідальності водіїв, які систематично їздять смугою громадського транспорту. До кінця року ми думаємо запустити й інші сервіси - фіксація порушень правил зупинки та стоянки", - сказав заступник міністра.
"Також буде запущена система (фіксації - ред.) проїзду на заборонний знак світлофора, система, яка фіксує факт виїзду на зустрічну смугу руху, проїзд пішохідними тротуарами та пішохідними доріжками, а також порушення правил руху через залізничний перехід", - додав він.
Нагадаємо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР. За тиждень камери автоматичної фіксації порушень ПДР зафіксували 223 любителів швидкості.