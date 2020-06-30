Автофіксація порушень ПДР: за тиждень зафіксовано понад 200 випадків перевищення швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за минулий тиждень зафіксували 223 любителів швидкості, антирекорд - автомобіль Mercedes-Benz розігнався до 210 км/год. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
"Антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень. 223 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, зафіксували камери автоматичної фіксації минулого тижня. Найбільшою швидкість була в автомобілів: Mercedes-Benz AMG E 63 S — 210 км/год на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год. Skoda Superb — 208 км/год на автодорозі М06 Київ-Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", - йдеться в повідомленні.
Також Audi Q7 рухався із швидкістю 204 км/год на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.
"Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували автомобілі Mitsubishi Lancer — 22 рази, та Mercedes-Benz GLS 350 — 21 раз", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.