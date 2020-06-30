Автофиксация нарушений ПДД: за неделю зафиксировано более 200 случаев превышения скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за неделю зафиксировали 223 любителей скорости, антирекорд - автомобиль Mercedes-Benz разогнался до 210 км/ч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Антирекорды нарушений скоростного режима за прошедшую неделю. 223 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, что зафиксировали камеры автоматической фиксации на прошлой неделе. Наибольшей скорость была у автомобилей: Mercedes-Benz AMG E 63 S - 210 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч. Skoda Superb - 208 км/ на автодороге М06 Киев-Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - говорится в сообщении.
Также Audi Q7 двигался со скоростью 204 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.
"Наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобили Mitsubishi Lancer - 22 раза, и Mercedes-Benz GLS 350 - 21 раз", - отмечается в сообщении.
Напомним, с 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.