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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На цвинтарі Маріуполя з'явився новий сектор братських могил: міськрада показала масштаби

На цвинтарі Маріуполя з'явився новий сектор братських могил: міськрада показала масштаби

Київ • УНН

 • 235343 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На маріупольському цвинтарі у Старому Криму у Донецькій області з’явився новий сектор братських могил №21. Про це інформує Маріупольська міська рада, пише УНН.

Цитата

“Маріупольський цвинтар у Старому Криму стає все більше. Вже з’явився навіть новий сектор братських могил – №21", - вказали в мерії.

"Російські окупанти принесли до нашого міста смерть та руйнування. Маріупольці досі ховають своїх рідних, а тисячі жителів досі не знають, де поховані їх родичі та знайомі. Інші - безвісти зниклі. Це наш спільний біль”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

ВВС повідомило, що біля Маріуполя виявлено понад 1500 нових могил, про що свідчать нові супутникові знімки.

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