На кладбище Мариуполя появился новый сектор братских могил: горсовет показал масштабы

Цитата

“Мариупольское кладбище в Старом Крыму становится все больше. Уже появился новый сектор братских могил – №21", - вказали в мэрии.

"Российские оккупанты принесли в наш город смерть и разрушение. Мариупольцы до сих пор хоронят своих родных, а тысячи жителей до сих пор не знают, где похоронены родственники и знакомые. Другие – без вести пропавшие. Это наша общая боль”, – говорится в сообщении.

Дополнение

ВВС сообщило, что на территории Мариуполя обнаружено более 1500 новых могил, о чем свидетельствуют новые спутниковые снимки.