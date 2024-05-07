На трасі Київ-Чоп загорілась вантажівка: рух у напрямку Рівного ускладнено
Київ • УНН
На трасі Київ-Чоп поблизу Бабина загорілася вантажівка, що ускладнило рух в одному напрямку. Наразі рух у напрямку Рівного дозволений лише однією смугою.
У вівторок, 7 травня, на трасі Київ — Чоп біля Бабина загорілась вантажівка. У зв'язку з інцидентом рух на автодорозі ускладнено. Про це пише УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.
Деталі
До уваги водіїв Рівненської області. Близько 16-ї години, на автодорозі Київ — Чоп біля Бабина загорілась вантажівка. (...) Рух у напрямку Рівного дозволений однією (лівою) смугою!
Правоохоронці пояснили, що наразі на цій ділянці шляху обмежений рух транспортних засобів. Патрульні регулюють дорожній рух та забезпечують охорону місця події.
Водіям радять планувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації.
На Київщині в ДТП травмувались троє людей: 3-річний хлопчик знаходиться в реанімації07.05.24, 16:35 • 67806 переглядiв