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На трасі Київ-Чоп загорілась вантажівка: рух у напрямку Рівного ускладнено

На трасі Київ-Чоп загорілась вантажівка: рух у напрямку Рівного ускладнено

Київ • УНН

 • 19260 перегляди

На трасі Київ-Чоп поблизу Бабина загорілася вантажівка, що ускладнило рух в одному напрямку. Наразі рух у напрямку Рівного дозволений лише однією смугою.

У вівторок, 7 травня, на трасі Київ — Чоп біля Бабина загорілась вантажівка. У зв'язку з інцидентом рух на автодорозі ускладнено. Про це пише УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.

Деталі 

До уваги водіїв Рівненської області. Близько 16-ї години, на автодорозі Київ — Чоп біля Бабина загорілась вантажівка. (...) Рух у напрямку Рівного дозволений однією (лівою) смугою!

- заявили патрульні. 

Правоохоронці пояснили, що наразі на цій ділянці шляху обмежений рух транспортних засобів. Патрульні регулюють дорожній рух та забезпечують охорону місця події.

Водіям радять планувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації.

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