На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено

Во вторник, 7 мая, на трассе Киев - Чоп возле Бабина загорелся грузовик. В связи с инцидентом движение на автодороге затруднено. Об этом пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Детали

Вниманию водителей Ровенской области. Около 16 часов, на автодороге Киев - Чоп возле Бабина загорелся грузовик. (...) Движение в направлении Ривне разрешено по одной (левой) полосе! - заявили патрульные.

Правоохранители объяснили, что сейчас на этом участке пути ограничено движение транспортных средств. Патрульные регулируют дорожное движение и обеспечивают охрану места происшествия.

Водителям советуют планировать свой маршрут с учетом этой информации.

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