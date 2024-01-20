На тлі виборів президента США: у Сполучених Штатах хочуть передати Україні якнайбільше допомоги до січня 2025 року - CNN

Сполучені Штати мають намір передати Україні якомога більше військової допомоги до січня 2025 року. Є побоювання, що невитрачені кошти, виділені на допомогу Україні, може заблокувати Дональд Трамп, якщо його знову оберуть президентом США. Про це інформує CNN, пише УНН.

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Як повідомляє видання, у 2023 році представники адміністрації та Конгресу США почали обговорювати, як спрямувати якомога більше допомоги Україні до січня 2025 року.

"Окрім того, що існує гостра необхідність, багато людей, з якими я розмовляв, думають про те, щоб отримати якомога більше допомоги до січня 2025 року. Важливо не тільки виділити гроші, а й спрямувати їх до виборів, оскільки будь-які кошти 24-го фінансового року, які ще не витрачені, можуть бути заблоковані Трампом", - сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.

Також зазначається, що помічник конгресмена заявив, що деякі законодавці, такі як сенатор-республіканець Ліндсі Грем і представник-республіканець Майкл Маккол, були серед тих, хто восени 2023 року домагався від Конгресу виділення достатніх коштів для підтримки Збройних Сил України до виборів 2024 року.

"У Білому домі, штаб-квартирі НАТО та у Києві існує гостре розуміння того, що, якщо Дональда Трампа буде переобрано в листопаді, він, швидше за все, скоротить підтримку Києва", - пише видання.

"Основна причина, чому республіканці не виступатимуть на користь додаткової допомоги для України, полягає в тому, що вони не хочуть образити кандидата Трампа та його прихильників", - заявляв представник Демократичної партії Майк Квіглі.

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