На фоне выборов президента США: в Соединенных Штатах хотят передать Украине как можно больше помощи до января 2025 года - CNN

Соединенные Штаты намерены передать Украине как можно больше военной помощи до января 2025 года. Есть опасения, что неизрасходованные средства, выделенные на помощь Украине, может заблокировать Дональд Трамп, если его снова изберут президентом США. Об этом информирует CNN, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, в 2023 году представители администрации и Конгресса США начали обсуждать, как направить как можно больше помощи Украине до января 2025 года.

"Кроме того, что существует острая необходимость, многие люди, с которыми я разговаривал, думают о том, чтобы получить как можно больше помощи до января 2025 года. Важно не только выделить деньги, но и направить их до выборов, поскольку любые средства 24-го финансового года, которые еще не потрачены, могут быть заблокированы Трампом", - сказал собеседник издания на условиях анонимности.

Также отмечается, что помощник конгрессмена заявил, что некоторые законодатели, такие как сенатор-республиканец Линдси Грэм и представитель-республиканец Майкл Маккол, были среди тех, кто осенью 2023 года добивался от Конгресса выделения достаточных средств для поддержки Вооруженных Сил Украины до выборов 2024 года.

"В Белом доме, штаб-квартире НАТО и в Киеве существует острое понимание того, что, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре, он, скорее всего, сократит поддержку Киева", - пишет издание.

"Основная причина, почему республиканцы не будут выступать в пользу дополнительной помощи для Украины, заключается в том, что они не хотят обидеть кандидата Трампа и его сторонников", - заявлял представитель Демократической партии Майк Квигли.

Напомним,

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