На фоне выборов президента США: в Соединенных Штатах хотят передать Украине как можно больше помощи до января 2025 года - CNN
Киев • УНН
В США хотят передать как можно больше военной помощи Украине до января 2025 года
Соединенные Штаты намерены передать Украине как можно больше военной помощи до января 2025 года. Есть опасения, что неизрасходованные средства, выделенные на помощь Украине, может заблокировать Дональд Трамп, если его снова изберут президентом США. Об этом информирует CNN, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, в 2023 году представители администрации и Конгресса США начали обсуждать, как направить как можно больше помощи Украине до января 2025 года.
"Кроме того, что существует острая необходимость, многие люди, с которыми я разговаривал, думают о том, чтобы получить как можно больше помощи до января 2025 года. Важно не только выделить деньги, но и направить их до выборов, поскольку любые средства 24-го финансового года, которые еще не потрачены, могут быть заблокированы Трампом", - сказал собеседник издания на условиях анонимности.
Также отмечается, что помощник конгрессмена заявил, что некоторые законодатели, такие как сенатор-республиканец Линдси Грэм и представитель-республиканец Майкл Маккол, были среди тех, кто осенью 2023 года добивался от Конгресса выделения достаточных средств для поддержки Вооруженных Сил Украины до выборов 2024 года.
"В Белом доме, штаб-квартире НАТО и в Киеве существует острое понимание того, что, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре, он, скорее всего, сократит поддержку Киева", - пишет издание.
"Основная причина, почему республиканцы не будут выступать в пользу дополнительной помощи для Украины, заключается в том, что они не хотят обидеть кандидата Трампа и его сторонников", - заявлял представитель Демократической партии Майк Квигли.
Напомним,
Президент США Джо Байден подписал временный бюджет, который обеспечит финансирование федеральных учреждений и позволит избежать "шатдауна".
На фоне выборов президента США: в Соединенных Штатах хотят передать Украине как можно больше помощи до января 2025 года - CNN
В США хотят передать как можно больше военной помощи Украине до января 2025 года.
В Луганской области за последний месяц стало значительно больше разрушений жилья в Невском - ОВА
По словам Артема Лисогора, главы Луганской областной военной администрации, за последний месяц в поселке Невское, что в Луганской области, значительно возросло количество разрушений жилых домов в результате обстрелов со стороны российских войск. Кроме того, на оккупированных территориях в Лисичанске уничтожается отопительное оборудование.
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ
По всей Украине воздушная тревога после обнаружения взлета вражеского МиГ-31К.
Российские хакеры атаковали Microsoft: взломали корпоративную почту сотрудников корпорации
Хакерская группировка, поддерживаемая россией и известная как Midnight Blizzard или Nobelium, взломала небольшой процент корпоративных электронных почтовых ящиков компании Microsoft. Microsoft заблокировала доступ злоумышленников, уверяя, что инцидент не связан с какими-либо уязвимостями в их продуктах или услугах.
В Черкасском районе ночью предварительно уничтожен вражеский дрон - ОВА
Над Черкасской областью в Украине был уничтожен вражеский беспилотник, жертв и разрушений инфраструктуры нет.
Над Одесской областью ночью сбили вражеский дрон - Кипер
Российские войска ночью использовали беспилотники для атаки на Украину, один из них был сбит над Одесской областью, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Российские оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ
Как сообщается, российские войска повторно заминировали периметр Запорожской атомной электростанции.
В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА
Запущенные рф ударные беспилотники типа "шахед" были успешно нейтрализованы украинскими силами противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
В Украине нет дефицита электроэнергии, из ремонта вышел блок ТЭС - Минэнерго
В Украине после длительного ремонта вернулся к работе энергоблок ТЭС, который добавит 160 дополнительных МВт мощности в энергосистему страны. Дефицита электроэнергии нет.
Армия рф на Запорожье нанесла 70 ударов: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 20 дроновых атак
Российские войска атаковали 15 населенных пунктов в Запорожской области Украины, нанеся 70 ударов, в том числе 20 с помощью беспилотников, сообщил Юрий Малашко, глава Запорожской областной военной администрации. Поступило 8 сообщений о разрушении имущества, но жертв нет.