На тлі постійних атак дронів: росіяни хочуть заборонити польоти над об'єктами паливно-енергетичного комплексу
Київ • УНН
росія хоче заборонити польоти над об'єктами паливно-енергетичного комплексу після нещодавніх атак безпілотників. Виняток буде зроблено для літаків, що охороняють ці об'єкти. Цей крок спрямований на підвищення безпеки, але може ускладнити роботу промислових безпілотників у повітрі.
Після низки атак дронів на промислові підприємства в рф, російське міністерство енергетики заборонити польоти над об'єктами паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Проєкт урядової установи, з яким ознайомились журналісти, пропонує встановити зону обмеження польотів "по кордонах повітряної частини зони безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу".
Він заборонить польоти будь-яких літальних апаратів, а також газових, теплових або комбінованих аеростатів (або дирижаблів) і повітряних куль. Виняток буде зроблено для повітряних суден, призначених для захисту таких об'єктів.
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Крім того, проліт дозволять для літаків президента і прем'єра рф, та рейсів, що перевозять урядові делегації інших країн.
Також пропонується створити Спільний координаційний центр, який зможе видавати дозволи на політ у закритих зонах.
Згідно з правилами забезпечення безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, такий центр може бути створений ФСБ за участю представників росгвардії, міноборони, МВС, Мінтрансу, Міненерго.
Доповнення
Журналісти зауважили, що наразі об'єкти паливно-енергетичного комплексу не розділені на окремі зони, закриті для польотів, на них поширюються лише загальні обмеження на польоти дронів, запроваджені в регіонах.
Водночас російські аналітики вже заявили, що встановлення безпольотної зони або запровадження додаткових дозволів на польоти "трохи ускладнить життя" компаніям, які виконують повітряні роботи за допомогою дронів
Нагадаємо
Атака безпілотників СБУ призвела до зупинки російського нафтового термінала в ленінградській області, завдавши значної матеріальної шкоди росії.