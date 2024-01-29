На фоне постоянных атак дронов: россияне хотят запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса

После ряда атак дронов на промышленные предприятия в рф, российское министерство энергетики запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Проект правительственного учреждения, с которым ознакомились журналисты, предлагает установить зону ограничения полетов "по границам воздушной части зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".

Он запретит полеты любых летательных аппаратов, а также газовых, тепловых или комбинированных аэростатов (или дирижаблей) и воздушных шаров. Исключение будет сделано для воздушных судов, предназначенных для защиты таких объектов.

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Кроме того, пролет позволят для самолетов президента и премьера рф, и рейсов, перевозящих правительственные делегации других стран.

Также предлагается создать Совместный координационный центр, который сможет выдавать разрешения на полет в закрытых зонах.

Согласно правилам обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, такой центр может быть создан ФСБ с участием представителей росгвардии, минобороны, МВД, Минтранса, Минэнерго.

Дополнение

Журналисты отметили, что сейчас объекты топливно-энергетического комплекса не разделены на отдельные зоны, закрытые для полетов, на них распространяются только общие ограничения на полеты дронов, введенные в регионах.

В то же время российские аналитики уже заявили, что установление бесполетной зоны или введение дополнительных разрешений на полеты "немного усложнит жизнь" компаниям, выполняющим воздушные работы с помощью дронов

Напомним

Атака беспилотников СБУ привела к остановке российского нефтяного терминала в ленинградской области, нанеся значительный материальный ущерб россии.