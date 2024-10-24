Заробляли щомісяця 10 тисяч доларів: на Тернопільщині судитимуть групу наркоторговців
Київ • УНН
Група наркоторговців на Тернопільщині щомісяця збувала 3,5 кг психотропів, заробляючи $10 тис. Правоохоронці вилучили 10 кг речовин вартістю 10 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення.
На Тернопільщині судитимуть групу наркоторговців, які щомісяця збували близько 3,5 кг психотропів та канабісу, заробляючи майже 10 тисяч доларів. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Тернопільській області, пише УНН.
У ході досудового розслідування було встановлено, що незаконний бізнес організував 20-річний уродженець Донецької області, який орендував помешкання у Тернополі. До справи він залучив знайомого. Спільники закуповували великими партіями амфетамін, PVP та канабіс, потім розфасовували та продавали через свої "магазини", створені в одній з соцмереж. "Товар", ретельно маскуючи, відправляли покупцям поштою,
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Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків і вилучили майже 10 кілограмів психотропних речовин PVР та амфетаміну, а також наркотичний засіб — канабіс. Орієнтовна вартість вилучених психотропів та наркотиків за цінами "чорного ринку" становить близько 10 мільйонів гривень.
Фігурантам було оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). На час проведення досудового розслідування підозрювані перебували під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
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